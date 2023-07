Mentre continua il botta e risposta con Luchè, Salmo dissa Damiano dei Maneskin e lo cita anche nel nuovo pezzo che invia direttamente al collega partenopeo. Una rissa a colpi di freestyle ma che il rapper sardo colloca nella consuetudine dello stile: “Non te la prendere, è così che va: è solo lo stupido gioco del rap”.

Che sta succedendo? Niente che non sia mai successo. Nella sua 64 Bars Maurizio Pisciottu ha rievocato il conto in sospeso con Luchè citando il “telefono inglese”, il collega gli ha risposto con Estate Dimme**a 2, il rapper sardo ha replicato con Dove Volano Le Papere, Luchè – di nuovo – ha risposto con Ho Paura Di Uscire e Salmo, infine, ha lanciato Stupido Gioco Del Rap 2.

In mezzo a questi dardi scoccati tra i due rapper, arriva Damiano David. Il frontman dei Maneskin si è limitato a commentare con “Ouch” quando Luchè ha lanciato Estate Dimme**a 2, e a Salmo non è affatto sfuggito. Per questo il rapper sardo, dopo aver lanciato Stupido Gioco Del Rap 2, ha menzionato il cantante romano in una storia Instagram e ha scritto: “Non lo dici ora ‘ouch’?”. Come se non bastasse, il rapper di Olbia ha nominato Damiano David nel nuovo dissing, dissando anche lui.

Non direttamente, ma citandolo come esempio. Nel frattempo anche Inoki si è palesato per inserirsi nel dissing, specialmente dopo Ho Paura Di Uscire di Luchè. Lo ha fatto con il freestyle Ca**ominomini. Una battaglia su più fronti, ma godibilissima per i fan dei rispettivi artisti. C’è chi scrive che una battaglia rap così puntuale e schietta non si vedeva da anni. Continuerà? C’è chi spera di sì.

Salmo – Stupido Gioco Del Rap 2