La notizia era ormai nell’aria, adesso è giunta l’ufficialità: Realme ha presentato in India la nuova serie Realme Narzo 60. La gamma è caratterizzata da due modelli, ossia la versione base Narzo 60 e la Narzo 60 Pro. Tuttavia, già prima del loro lancio, eravamo a conoscenza di dettagli grazie ai teaser giunti in Rete e, come si vociferava, si tratta di versioni rinominate di Realme 11 e Realme 11 Pro. A questo punto andiamo a dare insieme un’occhiata alle specifiche, prezzi e disponibilità.

Il Realme Narzo 60 5G presenta un display piatto curvo OLED FHD+ da 6,43 pollici (con risoluzione 2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Mentre il Narzo 60 Pro sfoggia un display OLED FHD+ con bordi curvi da 6,7 pollici con PWM Dimming a 2160 Hz e con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca, il modello base integra il processore MediaTek Dimensity 6020, mentre la versione Pro è alimentata da un SoC Dimensity 7050 di MediaTek più potente. Lato software, entrambi gli smartphone avviano l’interfaccia Realme UI 4.0 basata sul sistema operativo Android 13. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Narzo 60 dispone sul retro di un sensore principale da 64MP e una fotocamera selfie da 8MP. Invece, la il Narzo 60 Pro è dotato di un sensore principale da 100MP assistito da OIS e di uno sparatutto frontale da 16MP. Inoltre, entrambi offrono un sensore di profondità da 2 MP.

Inoltre, sia il Narzo 60 che il Narzo 60 Pro presentano due altoparlanti stereo e un sensore di impronte digitali in-display. Entrambi i device, infine, dispongono di una batteria da 5000mAh; unica differenza è che il modello Pro si ricarica più velocemente a 67W rispetto al supporto da 33 W del modello base. Di seguito i prezzi indiani convertiti al cambio attuale europeo: Narzo 60 5G variante 8/128 GB – 200 euro, 8/256 GB – 223 euro; Narzo 60 Pro 5G variante 8/128 GB – 267 euro, 12/256 GB – 301 euro e 12 GB/1 TB – 334 euro. I due smartphone saranno venduti su Amazon e sul sito Realme.com e saranno pronti per il pre-ordine a partire da oggi 6 luglio. Le vendite dovrebbero iniziare il prossimo 15 luglio in occasione dell’Amazon Prime Day.

