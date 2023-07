Il lancio del nuovo social di Meta è avvenuto ed è normale chiedersi il perché Threads non funziona in Italia, visto che dagli store Apple e Android l’applicazione molto simile a Twitter non è ancora disponibile. Quello che è avvenuto nelle ultime ore è stato solo il lancio statunitense della nuova piattaforma e tanto più, solo per iPhone (e non per gli Android) con numeri da capogiro per le installazioni, ossia circa 10 milioni. Qual è invece la situazione relativa all’Europa ed in particolare al nostro paese?

Threads non funziona ancora in Italia come in tutto il vecchio continente oggi 6 luglio e la situazione non cambierà poi molto presto. Un portavoce della Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC) ha reso note le perplessità di tutta l’Europa in merito al trattamento dei dati personali di Meta, pure in riferimento alla nuova piattaforma. Per questo motivo, nell’immediato, l’alternativa a Twitter non sarà presente sullo store di Apple come pure su quello Google.

La non disponibilità dell’app Threads potrebbe manifestarsi per diverso tempo. Servirà di certo un accordo tra Meta e le autorità europee, in osservanza della normativa GDPR, per garantire l’approdo della nuova piattaforma dalle nostre parti e potrebbe anche non essere sufficiente l’estate per andare in questa direzione. Della specifica situazione di incertezza ne trarrà beneficio di certo Twitter. Lo spauracchio della fuga verso la nuova soluzione proposta da Mark Zuckerberg è già realtà negli Stati Uniti dove, come già riferito, l’accoglienza della novità è stata tanto calorosa già oggi 6 luglio. Il grosso interesse verso l’ultimo arrivato potrebbe ben presto togliere appeal al vecchio social dei cinguettii, mentre nel vecchio continente e dunque in Italia le cose rimarranno per ora del tutto invariate. La vicenda avrà di certo futuri sviluppi e non mancheranno nuovi aggiornamenti per ipotizzare l’arrivo della piattaforma per tutti, anche dalle nostre parti.

