Ci sono di nuovo problemi Instagram che dobbiamo prendere in esame oggi 6 luglio, visto che da alcune ore a questa parte diversi utenti evidenziano delle anomalie che si vengono a creare soprattutto al momento del caricamento delle immagini. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un post o di una nuova storia che si vuole pubblicare all’interno della piattaforma, infatti, è possibile che questo giovedì possiate incappare in qualche messaggio di errore. Un altro fronte da valutare con attenzione, dunque, dopo quello che abbiamo analizzato pochi giorni fa con un altro articolo.

Ci sono ancora problemi Instagram il 6 luglio: occorre installare il nuovo aggiornamento in uscita

Come stanno le cose questo giovedì? Dalle informazioni raccolte, ci sono buone probabilità che i problemi Instagram trapelati in queste ore siano in buona sostanza connessi ad un recente upgrade dell’app. Dal punto di vista temporale, infatti, in tanti fanno sapere di aver riscontrato difficoltà proprio dopo aver portato a termine il download notificato in settimana. Va detto che buona parte dei feedback giunga da coloro che sono in possesso di un iPhone, ma non me la sento di escludere senza dubbio alcuni il pubblico Android da un discorso del genere.

Continuando a monitorare i feedback di queste ore, soprattutto sui social, è venuto a galla in ogni caso, che le problematiche di cui tanto si parla in settimana dovrebbero essere archiviate una volta per tutte tramite un nuovo aggiornamento che sta vedendo la luce oggi. Controllate lo store di riferimento, dunque, per comprendere se sia disponibile all’installazione anche nel vostro caso, in modo da sfruttare le eventuali contromisure adottate dai tecnici.

Nel frattempo, fateci sapere se avete notato problemi Instagram oggi e come si siano manifestati, in modo da avere uno sguardo d’insieme migliore rispetto a quello che emerge da Down Detector.

