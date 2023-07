WhatsApp è un’app che permette di comunicare con chiunque in modo semplice e rapido, ormai non si riesce più fare a meno di questo modo di interagire con gli altri, anche se a volte i continui messaggi dei gruppi possono diventare una scocciatura. Se si fa parte di diversi gruppi WhatsApp, dove insomma ci si ritrova con un numero piuttosto elevato di contatti, spesso si ha voglia di non rispondere, ma allo stesso tempo si è interessati a leggere il contenuto, senza però farsene accorgere.

Come leggere messaggi nei gruppi WhatsApp di nascosto: alcune dritte per tutti ad oggi

Altri spunti per i gruppi WhatsApp, dunque, dopo quelli esaminati di recente sul nostro sito. Cosa fare quindi per leggere i messaggi di un gruppo WhatsApp senza far apparire la spunta blu, quindi dell’avvenuta visualizzazione del contenuto? Bisogna dire come ci siano diversi trucchetti, insiti all’interno dell’applicazione, che possono garantire di non essere scoperti quando si legge un messaggio in un gruppo WhatsApp e non c’è assolutamente bisogno di dover scaricare un’app di terze parti.

Per non essere scoperti si può sfruttare la modalità aereo, un trucco molto utilizzato, ma può esserci anche un’altra strada da percorrere che vogliamo mostrarvi quest’oggi. Se si ha intenzione di leggere dei messaggi su un gruppo WhatsApp senza farsene accorgere, ecco che ciò che bisogna fare è salvare la chat, da leggere tranquillamente in un secondo momento, senza che nessuno lo venga a sapere. Per farlo basterà cliccare sulla conversazione in questione e su Altro, selezionando poi la voce Esporta chat.

Si potrà qui decidere se allegare i vari file, poi si potrà salvare il contenuto delle chat direttamente sui file dell’iPhone o dello smartphone Android. Questo è un modo semplice per spiare le chat di un gruppo WhatsApp, ma allo stesso tempo senza essere scoperti. Alle volte si è solo curiosi di capire cosa ci sia scritto all’interno di un gruppo, ma non si ha assolutamente voglio di esserne partecipi, questa che abbiamo appena descritto può essere la soluzione a tale problema.

