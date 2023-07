Il presidente di Xiaomi, Lu Weibing, ha da poco annunciato che il prossimo mese di agosto sarà lanciato in via ufficiale il nuovo pieghevole Xiaomi Mix Fold 3, nonché successore del Mix Fold 2. Il device sarà il primo ad essere creato nella nuova Smart Factory di Xiaomi, a Yizhuang. Stando agli ultimi dettagli, il presidente della società ha confermato questi dettagli rispondendo alla domanda posta da un utente. Inoltre, è stato anche rivelato che ci saranno nuovi aggiornamenti per quanto riguarda i sistemi di produzione al fine di garantire che il Mix Fold 3 possa essere più sottile e più forte. Inoltre, sono arrivate altre conferme: il dispositivo disporrà di fotocamere a marchio Leica.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del prossimo Xiaomi Mix Fold 3, molto probabilmente dovrebbe essere fornito con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2; offrire una batteria con supporto di ricarica rapida cablata da 67W e un supporto per la ricarica wireless da 50W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo foldable dovrebbe essere dotato di un sensore principale Sony IMX858 da 50MP, un teleobiettivo 3,2x ed un sensore periscopico 5x. Il dispositivo dovrebbe presentare un sensore di impronte digitali posto sotto il display pieghevole principale. Ulteriori specifiche principali del prossimo pieghevole Xioami, come le dimensioni del display, la capacità della batteria, la capacità della memoria RAM e dello spazio di archiviazione, restano tuttora sconosciute.

Tuttavia, non ci resta che attendere i dettagli tecnici mancanti, sperando che vengano apportati alcuni miglioramenti rispetto al predecessore Xiaomi Mix Fold 2 caratterizzato da: un display interno OLED LTPO da 8,02 pollici e frequenza di aggiornamento a 120Hz, un display esterno OLED da 6,56 pollici a 120Hz e Gorilla Glass Victus, un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 abbinato a 12GB di RAM e 1TB interna; fotocamera frontale da 20MP e fotocamere posteriori di cui un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 13MP e un tele da 8MP.

