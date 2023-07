Risparmiare quando si acquista un iPhone non è semplice, ma spesso si presentano offerte di rilievo che potranno fare la differenza, come ad esempio quella proposta quest’oggi da Amazon per l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna. Non è l’ultimo modello dell’azienda di Cupertino, ma presenta delle specifiche tecniche ancora piuttosto attuali che faranno comodo a tantissimi utenti in cerca di un iPhone ad un prezzo conveniente.

Risulta nuovamente disponibile il taglio del prezzo per iPhone 13 su Amazon il 5 luglio: l’ultima offerta di oggi

Altro taglio, dunque, dopo quello di fine giugno. Approfondendo quanto propone nella giornata odierna il famoso sito di e-commerce, si nota subito uno sconto di rilievo, del 19%, per questo iPhone 13 azzurro da 128GB. Partendo quindi dal prezzo da listino di 939 euro, ecco che si arriva ai 763,37 euro, cifra sempre alta, ma nettamente più accessibile. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di pochissimi giorni questo dispositivo di stampo Apple arriverà direttamente nelle vostre case, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Lo stesso sito di e-commerce lo propone come scelta Amazon, quindi consiglia tale acquisto.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Tra l’altro è possibile anche approfittare del pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo si agevolerà l’utente che ha intenzione di acquistare questo iPhone 13, permettendogli di suddividere la spesa totale in diversi mesi. Un vantaggio non da poco che garantisce Amazon. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche tecniche di questo iPhone 13. Si parla di un top di gamma che fa leva su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma non manca un ottimo comparto fotografico.

Qui infatti ritroviamo un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. C’è anche la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Lato hardware spazio al processore A15 Bionic per prestazioni super veloci. Chiaramente è un prodotto resistente all’acqua ed alla polvere.

