Taylor Swift raddoppia a Milano e raddoppiano anche le polemiche relative alla modalità di vendita dei biglietti per assistere ai suoi concerti in Italia. L’entusiasmo dei suoi fan italiani è stato così tanto che non è bastata una data allo stadio San Siro di Milano per accontentarli tutti. Così, l’evento è raddoppiato.

Taylor Swift sarà in concerto a Milano per due serate consecutive nel mese di luglio 2024. Alla prima data del 13 luglio, si è aggiunta quella del 14 luglio ma l’annuncio del nuovo appuntamento non ha portato con sé la possibilità di registrarsi nuovamente per l’accesso alla prevendita.

I fan iscritti alla prevendita sono infatti gli stessi che si erano registrati per il primo appuntamento. Dal momento che non tutti hanno avuto accesso alla pre-sale, coloro che non hanno avuto accesso sono stati selezionati per l’accesso alla pre-sale della seconda data. Chiaramente, anche in questo caso, non tutti ma solo un numero ridotto di seguaci della cantante.

La registrazione alla vendita dei biglietti di The Eras Tour di Taylor Swifts risulta infatti chiusa alla data odierna, nonostante il secondo evento sia da poco stato comunicato. In questo modo, chi non fosse preventivamente registrato, non ha comunque possibilità di avere neanche la minima speranza di poter accedere alla pre-sale.

La registrazione alla vendita biglietti per Taylor Swift | The Eras Tour si è conclusa, infatti, venerdì 23 giugno alle ore 23:59. Tutti coloro che si fossero registrati sono invitati a controllare la propria e-mail per tutti gli aggiornamenti del caso, incluse le modalità di accesso alla prevendita dei biglietti per il 14 luglio.

Tutti loro dovranno aspettare, e sperare in nuovi concerti in Italia.

Taylor Swift raddoppia a Milano, i concerti:

13.07.2024 – Milano, Stadio San Siro

14.07.2024 – Milano, Stadio San Siro (Nuova data)