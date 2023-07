Il 5 luglio è sempre un anniversario particolare: basterebbe dire “5 luglio 1971” per sentire l’odore dei fumogeni, l’aria arroventata dell’estate milanese e il suono sinistro delle manganellate. Sullo sfondo, il feedback degli amplificatori e i “boo” all’indirizzo di un Gianni Morandi spaesato che certamente non conserverà un bel ricordo di quella serata.

Il 5 luglio 1971 è il giorno del disastro dei Led Zeppelin al Vigorelli di Milano, lo stesso che qualche anno prima aveva ospitato i Beatles e che in quel contesto aveva in cartellone il Cantagiro. Gli unici italiani che il pubblico gradisce sono i New Trolls, che riescono a tenere botta entusiasmando un pubblico che non sente una grande differenza tra i colossi italiani del prog e quelli internazionali del rock. A riscaldare gli animi, tuttavia, non è soltanto la musica. All’esterno del Vigorelli è in corso una protesta da parte di chi sostiene che la musica debba essere gratuita, nonostante la cifra irrisoria di 1500 lire richiesta dagli organizzatori per assistere al concerto.

Oggi li chiameremmo headliner, e fa certamente sorridere immaginare i Led Zeppelin headliner di una rassegna che vede in scaletta Gianni Morandi, Rita Pavone, i Ricchi E Poveri e per finire i New Trolls e la band britannica. Altri artisti non vengono fatti salire sul palco perché se da una parte il pubblico ribolle per la sete di rock, dall’altra all’esterno la situazione sta degenerando.

I facinorosi lanciano bottiglie molotov contro i 2000 agenti dispiegati per circondare il perimetro della venue, i celerini rispondono con lacrimogeni e manganellate. Insomma, non è Woodstock. Un centinaio di persone riescono ad entrare al Vigorelli, la polizia non riescono a fermarli e all’interno della location arrivano anche i lacrimogeni.

I Led Zeppelin vengono fatti salire sul palco con un’ora di anticipo. Sparano Black Dog, Since I’ve Been Loving You, Dazed And Confused, Whole Lotta Love e Moby Dick sul pubblico elettrizzato, ma l’aria è irrespirabile e di fronte a loro c’è una guerra in atto. Non si può continuare. Dopo 20 minuti di show Robert Plant e soci lasciano il palco e lasciano il velodromo. Mai più in Italia, e così è stato.