In tanti in questi minuti già si chiedono quando escono i biglietti di Frosinone-Napoli. Sarà a conti fatti l’esordio non solo di Rudi Garcia, ma anche dei campioni d’Italia con lo scudetto sul petto, per un momento atteso da 33 anni dai tifosi partenopei. Insomma, se da un lato c’era stata grande attesa per l’ultima partita dello scorso campionato in casa contro la Sampdoria, come osservato alcune settimane fa per coloro che non volevano perdersi la festa scudetto, al contempo occorre iniziare a proiettarsi sulla nuova stagione. Con tutti i dubbi del caso.

Capiamo uando escono i biglietti di Frosinone-Napoli per la prima giornata di Serie A

Fatte queste premesse e al netto della gestione delle singole società per ciascuna campagna abbonamenti, è lecito chiedersi quando escono i biglietti di Frosinone-Napoli per la prima giornata di campionato. Considerando che la partita si disputerà nel fine settimana del 20 agosto, ci sono buone possibilità che le prime informazioni riguardanti la gestione dei ticket possano essere rese ufficiali nel giro di una decina di giorni. Con vera e propria vendita tra un paio di settimane. Fondamentale, infatti, organizzarsi in fretta vista la prevedibile grossa richiesta dai tifosi locali e soprattutto dagli ospiti.

Siamo solo nel campo delle ipotesi e delle deduzioni, è giusto evidenziarlo, ma è inevitabile che per le prime partite di campionato, appena resi noti anticipi e posticipi, tutte le società che giocheranno in casa in vista della prima giornata di Serie A, proveranno ad organizzarsi con grande anticipo. Anche perché parliamo di partite in programma subito dopo Ferragosto, con tanti italiani ancora in vacanza e con la necessità di organizzarsi in tempi utili.

Dunque, se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Frosinone-Napoli, ma anche anticipi e posticipi (anche qui probabili tempi di attesa non inferiori a due settimane), ora dovremmo avere le idee più chiare.

Continua a leggere su optimagazine.com