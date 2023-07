Al via la prevendita dei biglietti per Ultimo a Napoli nel 2024. Il cantautorap annuncia il tour che il prossimo anno lo porterà ancora negli stadi italiani per una nuova serie di appuntamenti.

La prima data annunciata è quella che si terrà l’8 giugno del prossimo anno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, stadio che ha già accolto Ultimo di recente per il tour 2023.

Nel pieno di un tour che sta macinando sold out e che ha già superato il traguardo dei 300mila biglietti venduti, Ultimo annuncia il primo evento dal vivo che lo vedrà protagonista nel 2024. In attesa delle tre notti in musica in programma allo Stadio Olimpico di Roma, l’artista annuncia Ultimo Stadi 2024 La Favola Continua…con una data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’8 giugno 2024.

Biglietti per Ultimo a Napoli

I biglietti per Ultimo a Napoli saranno disponibili dalle ore 14.00 di giovedì 6 luglio ​su TicketOne, solo online. I biglietti saranno acquistabili nei punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 di martedì 11 luglio. I prezzi saranno a breve disponibili.

Il tour 2023 di Ultimo

In attesa del tour 2024, Ultimo ha dato il via al tour 2023 negli stadi con una data sold out allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. A seguire, è atteso il 7, l’8 e il 10 luglio a Roma. Poi, il 17 e il 18 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Il calendario dei concerti 2023:

1 luglio 2023 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil SOLD OUT

7 luglio 2023 – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

8 luglio 2023 – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

10 luglio – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

17 luglio 2023 – Milano @ Stadio San Siro

18 luglio 2023 – Milano @ Stadio San Siro