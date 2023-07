Si scaldano i motori per l’uscita degli iPhone 15. In pieno luglio e in perfetto clima vacanze, i fan Apple sanno bene che per il lancio dei melafonini toccherà aspettare non molte settimane e di certo i successori degli iPhone 14 si paleseranno prima della fine della stagione estiva. Sulla base di quanto visto negli ultimi anni, possiamo provare a formulare delle ipotesi più che verosimili, consapevoli che non potremo andare molto distanti dalla realtà dei fatti.

La prima parte di settembre è da sempre il periodo dell’anno preferito da Apple per la presentazione dei suoi prodotti di punta. Per quanto la commercializzazione dei nuovi melafonini poi si concretizzi nella parte finale del mese se non in ottobre, la presentazione del nuovo hardware ha quasi sempre preso parte almeno un paio di settimane prima.

Le date papabili per l’uscita sono quattro. Le prime due sono quelle del 5 e 6 settembre. Esattamente come nel caso degli attuali iPhone 14 lanciati lo scorso 7 settembre, Apple potrebbe presentare i melafonini nuovi di zecca nella primissima parte del mese (e nelle consuete giornate del martedì o del mercoledì da sempre preferite per gli eventi ufficiali). Le altre due ipotesi sono per il 12 e 13 settembre. Queste ultime combacerebbero con la finestra temporale di lancio della maggior parte dei melafonini degli ultimi anni, non da ultimo l’iPhone 13 del 14 settembre 2021.

All’ufficializzazione della data di uscita degli iPhone 15 non dovrebbe mancare molto. Magari fra qualche settimana e più precisamente ad inizio agosto, Apple ci farà conoscere le sue intenzioni per il suo evento più importante dell’anno che si terrà di certo all’Apple Park di Cupertino ma sarà trasmesso in streaming attraverso tutti i suoi canali ufficiali social e non solo.

