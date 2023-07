In tanti, in queste ore, stanno ricevendo una comunicazione relativa ad un presunto regalo di 1000 euro da Vincenzo Schettini, il noto professore del profilo social La Fisica Che Ci piace. Su Facebook, Instagram e TikTok succede che si venga contattati da account solo all’apparenza ufficiali dell’esperto con la promessa di un premio legato ad un evento: di qui il rischio di cadere in una trappola ordita per rubare denaro e dati personali alle ignare vittime.

La notorietà raggiunta da Vincenzo Schettino sui social negli ultimi anni è incredibile. Con i suoi contenuti di qualità presenti sui social (in relazione ad argomenti scientifici), il professore pugliese è riuscito a conquistare un pubblico vastissimo, soprattutto di giovani. Più che logico che sia stato dunque sfruttato da cybercriminali per l’ennesimo tentativo di truffa social, suo malgrado naturalmente.

La promessa del regalo di 1000 euro da Vincenzo Schettini per un presunto evento de La Fisica Che Ci Piace arriva in bacheca social. Come commento di qualche post personale, si viene a conoscenza della selezione di 25 fortunati che riceveranno una cospicua somma solo visitando un collegamento presente nella nota. Niente di più falso: è stato lo stesso professore social a smascherare la notizia da tutti i suoi profili, mettendo in guardia tutti dal pericolo. Il rischio che si corre è il seguente: nella pagina di atterraggio creata ad hoc da cybercriminali, verranno richiesti dei dati personali particolarmente sensibili, come quelli relativi anche ai propri conti bancari, magari dietro la promessa di ricevere l’ambito premio accreditato su un conto. La vera strategia per evitare qualsiasi tipo di rischio resta dunque quella di non dare alcun peso al messaggio ricevuto tra i commenti e mai visitare i link pubblicati con la promessa di qualche straordinario dono. La minaccia è reale e più che concreta.

Continua a leggere su optimagazine.com