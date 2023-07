Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso 12 su Rai2: in prima visione assoluta, stasera 5 luglio va in onda un episodio inedito della stagione, seguito da una replica dell’undicesima stagione. La serie è ambientata nella meravigliosa e paradisiaca isola caraibica di Saint Marie.

Nuove avventure attendono l’attore Ralf Little nei panni dell’ispettore Neville Parker, inviato dalla polizia inglese sull’isola. In questa stagione tra le onde del mare turchino e le dune di sabbia, la nostra squadra di investigatori è messa alla prova dalla risoluzione di casi via via sempre più complessi.

Nell’episodio 12×03 dal titolo Un tuffo nel passato:

Un’abile truffatrice organizza la falsa vendita di una paradisiaca spiaggia, che in realtà non può essere legalmente venduta. Ma durante il tentativo di truffa, la donna viene trovata assassinata. Ed ecco che inaspettatamente dal passato della vittima riemerge la figura di un uomo che era stato suo amante e complice, e che tutti avevano creduto morto in seguito a una violenta e misteriosa “spedizione punitiva”.

A seguire un episodio in replica dell’undicesima stagione dal titolo L’ultimo volo. Neville indaga sulla misteriosa morte del fondatore di una famosa società, avvenuta durante un lancio con paracadute. La vittima è stata trovata pugnalata e impigliata tra i rami di un albero. Per fare luce su questo omicidio sarà necessario indagare innanzitutto sul passato della vittima e della società a cui apparteneva, ma anche di tutti i membri del gruppo che lavoravano con lui e che hanno partecipato al volo.

Nel cast di Delitti in Paradiso 12: Don Warrington nel ruolo del commissario Selwyn Patterson; Élizabeth Bourgine è Catherine Bordey; Ralf Little è il detective Neville Parker; Tahj Miles è l’agente Marlon Pryce; Shantol Jackson è il sergente Naomi Thomas; e Ginny Holder nei panni dell’agente Darlene Curtis.

L’appuntamento con Delitti in Paradiso 12 è per stasera su Rai2 dalle 21:25.

Continua a leggere su optimagazine.com.