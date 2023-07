Ci sono nuovi elementi che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto concerne la distribuzione del nuovo aggiornamento con One UI 6.0 ed Android 14 per i Samsung Galaxy S23. Una questione sempre più calda, considerando il fatto che da giorni ci si concentra soprattutto sulle offerte disponibili in rete per assicurarsi uno dei modelli di questa famiglia a condizioni favorevoli, come osservato con un nostro recente articolo. Vediamo come stanno le cose e come stia evolvendo lo sviluppo software dei top di gamma, in vista del rilascio del pacchetto software in versione stabile e definitiva.

Primissimi avvistamenti in Europa per One UI 6.0 sui Samsung Galaxy S23 in queste ore: la beta sta arrivando

Come stanno le cose secondo gli ultimi dati raccolti? Un report importante ci arriva direttamente da SamMobile, secondo cui build di test One UI 6.0, di cui tanto si parla in questo periodo dell’anno, sono state scoperte sui server Samsung per l’Europa e l’India tramite un personaggio del calibro di @tarunvats33. Provando a scendere maggiormente in dettagli, possiamo dire che il firmware di prova porti con sé il numero di build S91xBXXU3ZWFA.

Occorre al contempo evidenziare che il programma beta in realtà non sia ancora aperto e nessun utente in possesso di un Samsung Galaxy S23 e che ad oggi non sia possibile accedere a queste versioni del firmware. Senza dimenticare che, come sempre avviene in questi casi, il programma non verrà esteso all’Italia. Tuttavia, il fatto che esistano sui server tracce di test interni di Samsung conferma che l’azienda sia in buona sostanza vicina all’apertura del programma beta tramite la sua app Members.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse del produttore coreano, in vista della distribuzione del nuovo aggiornamento con One UI 6.0 per i possessori di un Samsung Galaxy S23.

