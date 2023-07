Don Matteo 14 cambia veste: l’addio ad Anna e Marco, ipotizzato nei mesi scorsi, sembra proprio confermato. A pochi giorni dall’inizio delle riprese della nuova stagione, TV Sorrisi e Canzoni rivela in anteprima il clamoroso colpo di scena.

“Sono tante le novità che trapelano dal set della quattordicesima edizione”, si legge sul noto settimanale. “Una tra tutte l’arrivo di un nuovo Capitano”. E poi si aggiunge che tale personaggio avrà “il volto di Eugenio Mastrandrea che raccoglierà il testimone di Anna Olivieri”. Le novità non finisco qui. Infatti: “Ci sarà anche una nuova Pm”, spiega Sorrisi in anteprima.

Ciò significa una sola cosa: Anna e Marco, introdotti nell’undicesima stagione, avranno il loro definitivo lieto fine dopo tanti tira e molla. La coppia era tornata insieme nel finale di Don Matteo 13.

In attesa di più dettagli su Don Matteo 14 e sull’uscita dei personaggi interpretati da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, la messa in onda della nuova stagione dovrebbe avvenire nella primavera del prossimo anno (anziché a gennaio, come accade di solito). Il numero di puntate previsto dovrebbe essere di nuovo dieci.

Non sappiamo al momento quali altri interpreti torneranno per il nuovo ciclo di puntate. Al momento il cast confermato resta composto da Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali. Molto probabilmente la Giannetta e Lastrico usciranno di scena nel corso della stagione. Una sorta di addio/arrivederci com’è successo con Terence Hill, che ha salutato Don Matteo nella quinta puntata della tredicesima stagione.

Raoul Bova è attualmente sul set di un’altra fiction, I Fantastici 5, che debutterà anche questa nel 2024 ma su Canale5. Composta da quattro puntate, I Fantastici 5 vede l’attore romano nei panni dell’allenatore di un gruppo di atleti disabili alle prese con una sfida importante: vincere gli Europei.

