Ci siamo, con un nuovo test oggi 6 luglio. A che ora e perché un messaggio del sistema di allarme pubblico italiano arriverà sui telefoni di tutte le persone che si trovano attualmente in Sicilia? Meglio informarsi su un alert che rischia di spaventare molti nel corso della mattinata odierna.

Per rispondere subito al dubbio sul quando il messaggio del sistema di allarme pubblico italiano farà la sua comparsa sui telefoni, è giusto dire che l’invio è previsto esattamente alle ore 12. Come accaduto già in Toscana il 28 giugno e poi in Sardegna il giorno 30 giugno, è in prova il sistema della Protezione Civile per avvisare la popolazioni di eventi critici quali terremoti, alluvioni, eruzioni, maremoti e qualsiasi altra situazione estremamente pericolosa su un determinato territorio. Il test odierno come i precedenti non si lega a nessuna catastrofe imminente, semmai è un tentativo di monitorare il buon funzionamento di tutta la procedura.



Cosa dovrà fare chi riceve il nuovo messaggio del sistema di allarme pubblico italiano in Sicilia oggi? All’arrivo dell’alert, bisognerà semplicemente leggerlo e magari fornire un riscontro sulla buona riuscita del servizio attraverso un questionario proposto. I feedback serviranno proprio a perfezionare tutto il sistema in vista del suo utilizzo effettivo dal prossimo febbraio 2024.

Per concludere, va precisato che il messaggio di alert giungerà su tutti i telefoni di persone oggi presenti in Sicilia, di coloro che agganciano una cella mobile sul territorio della regione insulare. Al contrario, la comunicazione di prova non giungerà a tutti coloro che hanno un telefono spento o non coperto dal segnale in specifiche aree magari isolate. Al test siciliano seguiranno quelli di altre regioni, in date per il momento non ancora comunicate ma di certo prossime nel corso di questa estate e poi dell’autunno.

