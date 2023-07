Stando alle ultime notizie giunte in Rete, Xiaomi sarebbe a lavoro sui nuovi smartphone della serie 14. Molto probabilmente, la società dovrebbe lanciare in India nel primo trimestre del 2024 i prossimi Xiaomi 14 e 14 Pro. Di recente, i device di punta dell’OEM cinese sono stati avvistati anche all’interno del database IMEI, rivelandone i numeri di modello. Ancora una volta il noto tipster Digital Chat Station ha rivelato i dettagli di alcune specifiche principali dei nuovi dispositivi ed in modo particolare sulle batterie. Andiamo a dare insieme un’occhiata.

Secondo l’ultimo post del leaker Digital Chat Station, Xiaomi avrebbe scelto di integrare a bordo del modello base Xiaomi 14 una batteria da 4860mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida cablata da 90W e alla tecnologia di ricarica rapida wireless da 50W. Sia le dimensioni della batteria che della velocità di ricarica rapida sono state migliorate nettamente rispetto al precedente Xiaomi 13, lanciato con una batteria più piccola da 4500mAh e supporto per la ricarica rapida cablata da 67 W. Per quanto riguarda invece lo Xiaomi 14 Pro, il telefono sfrutterà una batteria più ampia da 5000mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida cablata da 120W; tale variante avrà anche il supporto per la tecnologia di ricarica wireless da 50W.

Xiaomi dovrebbe anche integrare, sia sul modello base sia sulla variante Pro, una porta USB Type-C con supporto per lo standard USB 3.2. I nomi in codice in Cina dei prossimi smartphone sono Houji e Shennong, segnali del fatto che l’azienda punta a rendere migliore l’esperienza utente dei propri clienti. Inoltre, i nomi in codice sono simili ai suoi predecessori, infatti, Xiaomi 13 e 13 Pro avevano Fuxi e Nüwa come nomi in codice. Lato hardware, i prossimi smartphone della serie 14 di Xiaomi saranno dotati di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Mentre, in termini di fotocamere, l’azienda dovrebbe equipaggiare i sensori WLG High-Lens per migliorare le prestazioni della fotocamera; ed entrambi gli smartphone saranno dotati di un sensore periscopio, che migliorerà le capacità di zoom.

