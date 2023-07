Nelle scorse ore ha fatto capolino l’aggiornamento dell’interfaccia One UI 5.1.1 per alcuni dispositivi Samsung Galaxy. Una mossa un po’ inaspettata di certo, ma che garantirà nuove funzioni e punti di forza ad un gruppo di specifici device venduti dal brand sudcoreano in un primo momento, per poi diffondersi anche a più serie.

A chi è rivolto l’update

L’apertura del programma beta One UI 5.1.1 si è concretizzato per i Samsung Galaxy Z Fold 4 e i tablet Galaxy Tab S8 in questa prima fase. L’update dovrebbe essere destinato inizialmente solo ai dispositivi pieghevoli più o meno recenti e proprio ai tablet di Samsung. Questo perché gli sviluppatori hanno pensato ad implementazioni specifiche per display foldable o comunque dalle dimensioni elevate.

Ad oggi 4 luglio si è partiti con il programma sperimentale in Sud Corea ma, probabilmente, la sua diffusione continuerà presto anche in altri paesi del mondo. Per quanto riguarda invece il rilascio della One UI 5.1.1 su smartphone della serie Samsung Galaxy S, magari anche sui Galaxy A, dovremmo attendere ancora e le novità dell’aggiornamento dovrebbero comunque essere in numero inferiore rispetto ai dispositivi ora coinvolti.

Le novità della One UI 5.1.1

Visto che la beta One UI 5.1.1 si presenta come un aggiornamento per dispositivi pieghevoli e tablet, è chiaro che le novità in arrivo riguarderanno specifiche funzioni degli schermi grandi o pieghevoli. Per iniziare, viene ora introdotta un’opzione pop-up che può rendere più facile il passaggio dalla visualizzazione a schermo diviso a quella per intero. Per i proprietari dei Galaxy Z Fold 4 con S Pen ora è possibile avere informazioni su un’app direttamente puntando sulla sua icona, un po’ come accade per il puntatore di un mouse su un computer. Ancora, sulla barra delle applicazioni, adesso si possono visualizzare fino a quattro app utilizzate di recente.

Le novità della One 5.1.1 riguardano anche l’app Galleria che supporta la modifica della notazione di data e ora per le filigrane. Per quanto riguarda invece l’app Fotocamera, gli sviluppatori hanno ridisegnato l’interfaccia della modalità Pro per gli scatti: i comandi manuali come ISO e velocità dell’otturatore saranno più semplici da introdurre. Sempre per le immagini, ora gli utenti saranno in grado di copiare e incollare filtri ed effetti da una foto all’altra.

Siamo solo alla prima beta dell’update One 5.1.1: ulteriori novità potranno giungere con i prossimi firmware sperimentali e per più dispositivi molto presto.

