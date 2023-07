Debutta stasera Un Cuore Due Destini: dalla Francia, un intenso dramma (con sfumature thriller) sul tema dell’identità, che colloca al centro della storia la famiglia e l’amore. Stasera, 4 luglio, va in onda il primo dei sei episodi, per lo più girati a Biarritz e sulla costa Basca, che affrontano molti temi delicati come la donazione di organi, l’adozione o la violenza contro le donne, l’identità e la famiglia.

Come si vive con il cuore di un’altra persona? E’ quello che si chiede Florence. Dopo l’intervento che le ha permesso di vivere grazie ad un trapianto di cuore, la donna sente una forte connessione con la sua donatrice, tanto che inizia le ricerche per sapere di più su di lei e scopre che si tratta di una giovane belga, deceduta in un misterioso incidente d’auto.

Nel primo episodio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Simon Daendels un dottore di Anversa, riceve la notizia che sua figlia Sterre, detta Ana, è improvvisamente morta in un incidente d’auto a Biarritz. Dopo aver acconsentito alla donazione dei suoi organi, Simon scopre dettagli a lui sconosciuti sulla vita della figlia, decidendo e di indagare per capire cosa sia accaduto veramente.

Nel secondo episodio:

Florence (Claire Keim), sposata con Vincent e madre di Zoé, in attesa da tempo per un trapianto, riceve la notizia che l’ospedale ha un cuore per lei; l’operazione riesce con successo, anche se Florence vorrebbe scoprire la vera identità della sua donatrice. Simon e Florence, dopo essersi conosciuti, decidono di indagare insieme sul misterioso incidente che ha coinvolto la ragazza…

Nel cast della miniserie troviamo: Claire Keim nei panni di Florence Arrieta; Piere-Francois Martin-Laval è Vincent Arrieta; Jessyrielle Massengo è Zoé Arrieta; Kevin Janssens è Simon; Lynn Van Royen è Ana.

L’appuntamento con la prima puntata di Un Cuore Due Destini è per stasera alle 21:30 su Rai1.

Continua a leggere su optimagazine.com.