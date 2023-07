Sono diverse le serie televisive ispirate da romanzi, fiabe o da film. Più raro è trovarne una ispirata da un podcast. Tra questi c’è The Horror of Dolores Roach, serie in arrivo su Prima Video il prossimo 7 luglio, tratta dalla trasmissione omonima di Aaron Mark, anche autore. Nel ruolo di produttore esecutivo e co-showrunner Dara Resnik, insieme allo stesso Mark.

The Horror of Dolores Roach – Trama

Justina Machado, che abbiamo avuto modo di conoscere in Giorno per giorno, è Dolores Roach, una donna che inizia una nuova vita a Washington Heights dopo aver trascorso 16 anni in prigione. La donna ha solo 200 dollari e non può più contare sulla sua famiglia. Si unisce a un vecchio amico alquanto bizzarro che le offre un posto dove stare, del cibo e l’opportunità di guadagnare qualcosa facendo dei massaggi nel suo vecchio negozio. La stabilità ritrovata è però illusoria, perché una serie di eventi portano la donna a compiere degli atti scioccanti per poter sopravvivere. Nella sinossi ufficiale Prime Video descrive la serie come “una leggenda metropolitana contemporanea di amore, tradimento, cannibalismo e sopravvivenza del più forte ispirata a Sweeney Todd“.

The Horror of Dolores Roach – Cast

Oltre a Justina Machado, nel cast di The Horror of Dolores Roach, troviamo anche Alejandro Hernandez (New Amsterdam), nel ruolo di Luis, amico della protagonista e la cantante Cyndi Lauper, che avrà un ruolo ricorrente nella serie. Hanno inoltre ruoli di rilievo K. Todd Freeman (Una serie di sfortunati eventi) e Kita Updike (These Themes).

The Horror of Dolores Roach – Cast

Ecco il trailer di The Horror of Dolores Roach diffuso dal canale ufficiale di Prime Video.

Continua a leggere Optimagazine