Super sconto su Amazon per il Samsung Galaxy S23, top di gamma di quest’anno che può godere di un prezzo davvero vantaggioso sul famoso sito di e-commerce, un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare. Stiamo parlando di un flagship di stampo Android che presenta un comparto tecnico di ultima generazione e non ha nulla da invidiare agli altri device presenti in commercio, ma c’è il vantaggio che il suo prezzo sia già precipitato sul famoso sito di e-commerce.

Inizia nuovamente a scendere il prezzo del Samsung Galaxy S23: analisi oggi sull’offerta Amazon

Non solo patch e sviluppo software, dunque, come osservato ieri con un altro pezzo. Approfondendo quanto propone quest’oggi Amazon per questo Samsung Galaxy S23, in versione Phantom Black da 128GB di memoria interna, si può notare uno sconto del 37% sul prezzo da listino di 1075 euro. Ciò significa che nella giornata odierna è possibile acquistare questo Samsung Galaxy S23 al prezzo di 674 euro, cifra decisamente più conveniente che potrà non poco far comodo a quegli utenti che sono alla ricerca di un top di gamma più scontato.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon, con la possibilità di riceverlo entro pochi giorni direttamente a casa propria senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Non manca poi la possibilità di acquistare questo Samsung Galaxy S23 a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale offerta. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di tale top di gamma ricordiamo la presenza di display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Per quanto riguarda il comparto hardware spazio al processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Spazio poi ad una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, sensore da 10 e 12 megapixel. Per la fotocamera anteriore spazio al sensore da 12 megapixel. Infine non manca una batteria ottimizzata da 3900 mAh con ricarica rapida a 25W e ricarica wireless a 15W.