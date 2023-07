Riprende la pioggia di anticipazioni relative ai prossimi iPhone 15 in questa estate. Le indiscrezioni delle ultime ore vorrebbero l’arrivo dei nuovi melafonini in colorazioni del tutto nuove rispetto al passato e che potrebbero incontrare il favore del pubblico.

Attraverso il sito 9to5Mac si è data voce ad un informatore presente su Weibo e riconosciuto come molto autorevole. Il leaker afferma, in prima istanza, che i prossimi iPhone 15 saranno presentati anche in una colorazione rosso scura, tendente al bordeaux insomma. Non è la prima volta che un’indiscrezione simile fa capolino: era accaduto anche lo scorso febbraio, motivo in più per credere che quanto riportato oggi trovi riscontro nella realtà. la speciale nuance sarebbe in linea con quanto pensato nel 2022 anche per gli iPhone 14 Pro in viola scuro. Tuttavia, l’intensità del colore sarebbe un po’ più chiara, sempre secondo l’anticipazione delle ultime ore.

Le novità per il look dell’iPhone 15 non finiscono qui. Oltre alla già citata colorazione in rosso scuro dei prossimi melafonini, sarebbe pronta ad un prossimo lancio anche una variante in verde. La colorazione sarebbe abbastanza simile a quella di scena per i vecchi iPhone 12 e iPhone 11, dunque corrisponderebbe ad una nuance menta molto particolare.

Al lancio dei prossimi iPhone 15 non manca poi moltissimo, dunque le ultime rivelazioni hanno un elevato indice di credibilità. In effetti, dai nuovi melafonini ci separano una manciata di settimane. Non sappiamo ancora il giorno esatto del prossimo Apple Event di fine estate ma, come da radizione, questo si dovrebbe collocare nella prima quindicina di settembre. Non mancheranno nuovi aggiornamenti sulla data di uscita esatta del nuovo hardware Apple non appena disponibili in via ufficiosa e ufficiale: per il momento, ci accontenteremo della pioggia di rivelazioni da parte di informatori accreditati.

Continua a leggere su optimagazine.com