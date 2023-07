Debutta stasera su Rete 4 Delitti ai Caraibi, un poliziesco tutto al femminile ambientato nei paradisi tropicali. La serie è una delle novità dell’estate di Mediaset. Una produzione francese e britannica, andata in onda per la prima volta nel 2019 sull’emittente transalpina France 2, è giunta oggi alla quarta stagione. Il titolo originale è Tropiques Criminels.

Dal 4 luglio, per quattro prime serate, sono in programma i primi otto episodi. Le protagoniste della serie sono due donne dai caratteri completamente diversi e poco affini a fare amicizia, ma dotate di un grande talento investigativo. Mélissa Sainte-Rose è il comandante della Police Nationale. Originaria della Martinica viene trasferita nella capitale dell’isola caraibica, Fort-de-France. Qui vive con i suoi due figli, Chloé e Lucas, e si trova a lavorare al fianco del capitano Gaëlle Crivelli. Il rapporto conflittuale tra le due donne viene inasprito dalla presenza di un uomo Frank, ex marito di Melissa e padre dei suoi figli, nonché ex amante di Gaëlle.

Il ruolo delle due protagoniste è interpretato da:

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose)

(Mélissa Sainte-Rose) Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli)

Delitti ai Caraibi andrà in onda ogni martedì, a partire dal 4 luglio per 4 settimane, dalle 21:20 su Rete 4. Tutti gli episodi della serie sono disponibili su Mediaset Infinity, sia live che on demand.

