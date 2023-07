Cos’è Threads e cosa significa il nome della nuova applicazione? Era già nell’aria ma ora sappiamo che è imminente il lancio del nuovo social di Meta che cerca di essere qualcosa di molto simile a Twitter, in qualità di piattaforma e community dove gli utenti scrivono i loro pensieri e discutono degli argomenti più disparati.

Per capire esattamente cosa significa Threads non bisogna fermarsi al significato letterale della parola, ossia filo o filone. In senso figurato piuttosto, e in riferimento a community e forum, la parola viene utilizzata per indicare un insieme di contributi testuali su uno stesso argomento, un topic condiviso magari da persone con le stesse esigenze e necessità. Seguendo l’esempio di Twitter, ecco che la piattaforma nuova di zecca mira a raccogliere i contribuiti di tutti gli iscritti in riferimento soprattutto ai temi di attualità e di tendenza. Il tutto sfruttando una grafica e un’interfaccia che dovrebbe essere davvero simile al social dei cinguetii.

La forza di Threads potrebbe risiedere in un aspetto semplice quanto ovvio. L’app si presenza come di Instagram e, in effetti, il relativo accesso può essere eseguito con le credenziali del social per immagini. Al lancio della nuova piattaforma, la novità verrà spinta su una base clienti già molto ampia. Gli inviti all’alter ego di Twitter potranno essere inoltrati a tutti i contatti di Instagram appunto, in un solo colpo.

Quando arriverà Threads in Italia per gli iPhone come per gli Android? Al momento di questa pubblicazione è stata resa nota solo la data del 6 luglio come quella ufficiale nella quale ci sarà il rilascio della novità sull’App Store di Apple e dunque per melafonini e iPad. Per i device Android non abbiamo una tempistica. Ad ogni modo, l’uscita del nuovo social non dovrebbe essere immediatamente globale. Proprio fra due giorni potremmo assistere al solo lancio statunitense e dunque in inglese. Noi italiani dovremo magari attendere un po’ di più ma non poi così tanto

