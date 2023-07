Si vocifera che Xiaomi lancerà presto nel mercato globale la serie 13T: parliamo dei due smartphone premium Xiaomi 13T e 13T Pro. La società cinese, tuttavia, deve ancora dare conferma circa la data di lancio, ma stando agli ultimi rapporti, molto probabilmente la serie verrà lanciata il prossimo 1 settembre in Europa ed in altri Paesi. Intanto, è giunta una nuova indiscrezione che ha rivelato il prezzo dello Xiaomi 13T Pro prima del lancio. Si tratta di un rivenditore Amazon che, per sbaglio, ha inserito il prezzo del device confermando anche i dettagli circa le specifiche e la disponibilità. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Secondo le ultime informazioni trapelate, il nuovo Xiaomi 13T Pro è apparso in un’offerta di smartphone premium su Amazon Regno Unito. È probabile che il dispositivo sia più costoso rispetto al modello in uscita. Secondo i dettagli emersi, il 13T Pro sarà caratterizzato da un display AMOLED CrystalRes con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Sotto la scocca, potremmo trovare un processore MediaTek Dimensity 9200 Plus oppure un Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 a 4nm (quest’ultimo risulta in vantaggio), abbinato a un massimo di 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo sarà anche dotato di fotocamere posteriori Leica-tuned, malgrado i dettagli precisi attualmente sono ancora mancanti. Inoltre, l’elenco ha anche rivelato che il device sarà lanciato in un colore Verde prato.

Il prossimo Xiaomi 13T Pro, sempre secondo quanto rivelato dall’elenco di Amazon UK, sarà alimentato da una batteria da 5000mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida da 67W. È anche probabile che la serie 13T eseguano l’interfaccia MIUI 13 basata sul nuovo sistema operativo Android 14. Quanto al prezzo, il device è elencato a 799 sterline (che al cambio corrisponde a circa 949/999 euro). Il prezzo trapelato suggerisce che la variante 13T Pro (12 + 512GB) costerà 100 sterline in più rispetto al predecessore 12T Pro. È possibile aspettarci che il telefono venga lanciato anche con una variante da 12 + 256GB. Staremo a vedere.

