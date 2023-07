Torna in onda Il giovane Montalbano su Rai1 con le repliche, al via dal 3 luglio. Michele Riondino veste i panni del celebre commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ai tempi dei suoi primi incarichi a Vigata; è qui, all’inizio degli anni Novanta, che inizia la carriera del giovane Salvo.

In questo periodo siciliano, Montalbano costruisce i primi legami con quelli che diventeranno i suoi colleghi di una vita: Mimì Augello, Fazio e Catarella. La serie, trasmessa in due stagioni dal 2012 al 2015, ci porta indietro nel tempo per scoprire com’è cominciato tutto. Salvo, per il suo carattere difficile e il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, fatica ad ambientarsi a Vigata. In questi primi appuntamenti televisivi lo vediamo un po’ spaesato, ma consapevole delle importanti decisioni che riguardano la sua vita privata.

Si intitola La prima indagine di Montalbano la prima puntata, di cui vi riportiamo la sinossi:

Nell’autunno del 1990, Salvo Montalbano, giovane vicecommissario in servizio a Mascalippa, uno sperduto paese di montagna della Sicilia più segreta, viene promosso a commissario capo a Vigata. Per Montalbano si tratta di un ritorno, dal momento che proprio nella città di mare in provincia di Montelusa, il giovane commissario ha passato l’infanzia dopo la morte della madre. E a Vigata vive ancora il padre di Montalbano, con cui Salvo non sembra avere un buon rapporto. Nel commissariato fa la conoscenza di Carmine Fazio, un esperto agente che gli è di grande aiuto e trova quella famiglia che forse non ha mai avuto. E trova anche un fratello minore di cui il questore gli chiede di occuparsi: Agatino Catarella, un poliziotto rimasto orfano, dall’animo semplice.

Nel cast de Il giovane Montalbano troviamo Michele Riondino affiancato da Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi e con Sarah Felberbaum nei panni di Livia. La serie è una co-produzione Rai Fiction – Palomar.

L’appuntamento con le repliche de Il Giovane Montalbano è per stasera dalle 21:30 su Rai1.

