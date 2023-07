Ci sono diversi trucchi interessanti su WhatsApp che permettono di scoprire qualcosa in più sulla persona con la quale si sta chattando e se si tratta di una conoscenza appena iniziata, ecco un escamotage che permette di capire se quest’ultima abbia salvato il nostro numero in rubrica. Di solito ci si affida anche ad app di terze parti per scoprire alcune particolarità di WhatsApp, attivare insomma delle funzioni che non sono di default, in questo caso non sarà necessario farlo, ma basterà puntare su un procedimento molto semplice.

Ora possiamo capire chi ci ha aggiunto in rubrica tramite WhatsApp: i pochi step che dobbiamo seguire

Dunque, non solo sviluppo dell’app, dopo le recenti indicazioni sul trasferimento delle chat. Se si vuole insomma scoprire se il contatto con cui si sta chattando ha salvato il nostro numero, quello che bisogna fare è sfruttare una funzione che ritroviamo già incorporata in WhatsApp e che ha un’utilità differente. Stiamo parlando di “Broadcast” che ha come compito principale di inviare lo stesso tipo di messaggio a tante persone differenti, ma senza doverle aggiungere in un gruppo. Le risposte di tali utenti infatti arriveranno sul nostro WhatsApp separatamente.

Vediamo a questo punto come la funzione “Broadcast” possa essere utile per scoprire se un contatto ha salvato il nostro numero in rubrica. Se si invia un messaggio Broadcast a una persona che sicuramente ha il nostro numero e ad una che nonsi è sicuri che lo abbia salvato, si potrà scoprire un dettaglio davvero molto interessante. In primis bisognerà tener premuto sul messaggio e cliccare sulle informazioni relative a quest’ultimo.

Di solito sotto l’amico stretto che abbiamo salvato in rubrica apparirà la scritta “Consegnato“, se invece non sarà presente sull’altro utente di cui non si ha la certezza che abbia slavato il nostro numero, allora effettivamente sarà così. Per capire insomma se si fa parte della rubrica di un utente, ecco che si potrà sfruttare questa funzione “Broadcast”, in pochi secondi tutto sarà molto più chiaro. Provate anche voi ad attivarla.