Ci sono ottimi segnali da prendere in considerazione oggi per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S22, soprattutto in relazione a coloro che sperano di poter toccare con mano apprezzabili migliorie sul fronte fotocamera. Dunque, occorre andare oltre il discorso delle offerte che in questo periodo si susseguono, come abbiamo avuto modo di constatare pochi giorni fa con un altro pezzo. Proviamo a capire insieme cosa sia lecito aspettarsi nel corso delle prossime settimane dal produttore coreano, alla luce di alcune indicazioni che giungono direttamente dallo staff dell’azienda.

Quali sono le novità in arrivo per il Samsung Galaxy S22 sul fronte animazioni: aggiornamento ormai pronto

Come riporta SamMobile, alcune importanti novità sono in arrivo per il Samsung Galaxy S22 sul fronte animazioni. I rumors nascono dal fatto che di recente un moderatore della community Samsung pare aver confermato che il team di sviluppo responsabile della normale evoluzione della fotocamera sia in piena attività. Nello specifico, lo staff sta lavorando incessantemente per rendere più fluide le animazioni dello zoom della stessa fotocamera, mettendosi alle spalle alcune lamentele che si sono susseguite nel tempo. A maggior ragione, dopo il mancato rilascio con la patch di giugno.

Non ci sono tempistiche definitive da portare alla vostra attenzione, ma è altamente probabile che una svolta pratica sotto questo punto di vista si possa avere già nel corso del mese di luglio. Resta da capire se attraverso la patch mensile che a breve risulterà disponibile per i top di gamma lanciati sul mercato poco più di un anno fa, oppure se dovremo attendere un rilascio specifico concentrato sulla fotocamera.

In questo senso, non abbiamo ancora segnali concreti da parte del colosso coreano. In ogni caso, a breve toccheremo con mano un miglioramento sensibile per le animazioni dello zoom sul Samsung Galaxy S22.

