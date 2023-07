A differenza del mese scorso, il colosso di Seul sta lanciando l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2023 abbastanza velocemente. Sono passati solo tre giorni dall’inizio del mese la società asiatica ha già rilasciato la patch di sicurezza per la serie Samsung Galaxy S23 negli Stati Uniti. Ci aspettiamo che altri mercati ottengano il nuovo upgrade di sicurezza nei prossimi giorni (non passerà tanto tempo prima di vederlo arrivare anche in Europa).

Il nuovo aggiornamento viene fornito con la versione firmware S91xUSQS1AWFD e una dimensione di download di circa 425MB (ora è in diretta sulla rete di T-Mobile negli Stati Uniti). Seguendo la versione del firmware e le sue dimensioni, sembra solo un aggiornamento di sicurezza e gli utenti non dovrebbero aspettarsi di vedere nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni con il nuovo aggiornamento. Il colosso di Seul deve ancora rivelare quali falle e vulnerabilità di sicurezza ha risolto con l’aggiornamento della sicurezza di luglio 2023. Prevediamo che l’azienda sudcoreana pubblicherà il suo bollettino sulla sicurezza per il mese di luglio 2023 entro i prossimi giorni. Le unità sbloccate della serie Galaxy S23 non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2023.

Se disponete di un dispositivo della serie Samsung Galaxy S23 brandizzato dall’operatore di T-Mobile (una rarità senz’altro, ma potrebbe anche essere per quanto ne sappiamo) potete verificare il nuovo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di verificare che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% prima di procedere ed anche di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare laddove dovesse rendersi necessario. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com