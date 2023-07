In questo lunedì 4 luglio in molti visualizzano il messaggio “impossibile caricare il feed Instagram” dal loro profilo del social. Non è la prima volta che accade e di certo non sarà neanche l’ultima ma, non essendo al cospetto di un vero e proprio down, cerchiamo di capire esattamente come potrebbero essere superati i problemi attuali.

Quando compare l’alert in questione, le motivazioni potrebbero essere diverse: la causa potrebbe risiedere semplicemente nella scarsa connessione ad internet del proprio dispositivo o dipendere dall’installazione su uno smartphone (ad esempio) di una versione obsoleta del social. Ancora, i problemi potrebbero scaturire da qualche errore relativo al telefono a disposizione. In ultima battuta, le difficoltà potrebbero dipendere anche da qualche anomalia ai server ufficiali Instagram: per ognuna delle casistiche qui riportate, possono essere indicate delle soluzioni da adottare.

Se è impossibile caricare il feed Instagram, il primo passaggio da compiere anche oggi 4 luglio sarà quello di verificare la qualità della propria connessione di rete attraverso un altro servizio. Potrebbe essere utile disattivare e attivare la connessione dati mobile o anche il router Wi-Fi e dunque tornare a caricare pagine e schede del social. Altro aspetto da tenere in considerazione (almeno per gli smartphone), sarà la versione più o meno recente dell’applicazione Instagram presente sul proprio telefono. Meglio cercare l’ultimo aggiornamento sul proprio store di riferimento e installarlo. In terza e ultima battuta, nel caso in cui il mancato update di contenuti dipenda da un rallentamento o dall’arresto anomalo del proprio device, sarà meglio riavviarlo.

Nel caso in cui ogni operazione indicata in questo approfondimento non abbia sortito effetto con il messaggio “impossibile caricare il feed Instagram” ancora di scena sul proprio telefono, non c’è altro da fare che attendere una soluzione a monte dei problemi, in riferimento ai server del social. Di solito, una soluzione dei blocchi e rallentamenti viene proposta nel giro di poche ore, magari anche con un update dell’applicazione nuovo di zecca.