Un anno fa il concerto si teneva alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia. Adesso torna con un cast rinnovato e in una nuova location. Al via la prevendita dei biglietti per Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona, in programma per martedì 26 settembre. Ad accogliere il grande evento contro la violenza sulle donne sarà stavolta l’anfiteatro scaligero.

L’appuntamento è fissato per martedì 26 settembre e vedrà protagonisti grandi nomi della musica italiana. Non solo donne ma anche uomini, che hanno voluto fornire il proprio contributo alla causa.

Sul palco Alessandra Amoroso e Annalisa ma anche Emma e Fiorella Mannoia. Ci saranno poi Tananai e Samuele Bersani, Elodie, Francesca Michielin e Brunori Sas.

Una serata all’insegna della musica dal vivo, in una delle location d’Italia più suggestive, per sostenere attivamente le vittime di violenza e sensibilizzare sulla causa.

I proventi del concerto verranno erogati a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione effettuato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, nata dall’evento live del 2022, da cui prende il nome, per il contrasto alla violenza sulle donne, grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti).

I proventi del concerto saranno corrisposti a strutture in grado di garantire il proprio empowerment, assicurando la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime. Verranno altresì rendiconti e comunicati in trasparenza.

Biglietti per Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona

I biglietti per Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona sono disponibili dalle ore 11.00 di martedì 4 luglio su TicketOne, online e presso i punti vendita autorizzati.

Prezzi a breve disponibili.