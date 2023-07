Se siete in cerca di un paio di auricolari, del marchio Apple e caratterizzati da un design elegante ed un audio di qualità, allora quest’oggi vi suggeriamo di approfittare dell’interessante offerta su Amazon delle Apple EarPods con connettore Lightning. Si tratta di una delle scelte più popolari (economiche se vogliamo) per tutti coloro che amano ascoltare la musica in movimento. Queste cuffiette sono in grado di regalare un suono limpido, un buon comfort e una sicura connessione cablata. Il dispositivo lo porterete a casa con uno sconto del 12% al prezzo di 16,69 euro (invece di 19 euro di listino), colore Bianco, tecnologia di connettività Serial Port e tecnologia di comunicazione wireless Wi-Fi. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce stesso, la disponibilità è immediata, la consegna e i resi sono gratuiti.

Rispetto ai tradizionali auricolari tondi, le Apple EarPods sono state disegnate sulla forma dell’orecchio umano, ed è per questo che risultano più comode per la maggior parte degli utenti rispetto a qualsiasi altro tipo di auricolare in-ear. Gli altoparlanti delle EarPods sono stati progettati per ridurre al minimo la dispersione sonora e ottimizzare l’audio in uscita, così da offrirvi un suono di elevata qualità. Questi auricolari con connettore Lightning sono dotati anche di un telecomando integrato e impermeabile che vi permette di regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati, e addirittura rispondere alle chiamate con un semplice click.

Offerta Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning Progettati da apple

Bassi più ricchi e profondi

Le Apple EarPods, oggi in super offerta su Amazon, si presentano leggeri e facili da indossare. Le cuffie regalano un suono pulito, bilanciato e dotati di risposta in frequenza ampia. I driver producono bassi profondi e potenti, i medi nitidi e gli acuti limpidi. Infine, sono compatibili con gli smartphone iPhone 5, 14/14 Plus/14 Pro e 14 Pro Max; con i modelli di iPod touch (6a e 7a generazione) e con un’ampia gamma di iPad.

Continua a leggere su optimagazine.com