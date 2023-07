Nome: An Megastore

Piattaforme: Instagram, TikTok

Città: Roma

Categoria: Esercizio commerciale

Indirizzo: via Giacomo Bove 11-19

Cos’è An Megastore

I video girati all’interno del negozio sono ormai virali e capitano, per forza di cose, sotto i nostri occhi quando scorriamo le reel. An Megastore è un negozio cinese di Roma, ma non uno dei tanti. Se da una parte i bazaar cinesi sono noti per essere forniti in ogni settore – abbigliamento, cosmetici, elettronica – l’An Megastore è qualcosa di più.

Su TikTok e Instagram sono ormai virali i video girati dai clienti che si interfacciano con i proprietari Angela e Ale e chiedono loro ogni tipo di prodotto come se fosse una sfida: “Gira voce che qui avete di tutto, vediamo se è vero”. Ed è sempre vero.

All’interno del megastore possiamo trovare cosmetici, abbigliamento, attrezzature da giardino, nani, acquari e via discorrendo. Le sfide dei clienti – a volte improvvisati, a volte content creator veri e propri – sono diventate virali e dimostrano che all’interno del negozio di Angela e Ale si trova veramente di tutto.

I video virali su TikTok

Nel video diventati popolari sui social vediamo Angela sorridere ad ogni sfida dei clienti. Un ragazzo, ad esempio, chiede un “caricatore wireless con i led e la cassa bluetooth”, e la titolare non si perde d’animo. Gli mostra, infine, proprio ciò che cercava.

Tante sono le ragazze che si prestano per dimostrare che An Megastore è in grado di trovare gli outfit per tutte le occasioni, dalla discoteca al primo giorno di lavoro in ufficio.

I prezzi sono sempre contenuti, ed è per questo che la popolarità di An Megastore cresce ogni giorno. Nei video vediamo ragazzi che dichiarano di avere soltanto 75 euro a disposizione ma di aver bisogno di un bel vestito, e Angela risolve loro il problema.