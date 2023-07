Ogni volta in cui ricorre l’anniversario della morte di Jim Morrison la domanda ritorna spontanea: cos’è successo veramente? Probabilmente è una realtà che non vogliamo accettare, per questo siamo sempre alla ricerca di indizi che suggeriscano una morte indotta, un omicidio, un presagio, quella frase profetica e via discorrendo.

Il 3 luglio 1971 Pamela Courson trova il corpo senza vita di James Douglas Morrison, nudo, nella vasca da bagno del loro appartamento di rue de Beautrillis. Qualche giorno prima il Re Lucertola ha sentito al telefono John Densmore, il batterista dei Doors: LA Woman è stato accolto con successo dal pubblico e dalla critica e lo stesso Morrison non nasconde un certo senso di sorpresa. Probabilmente scriverà un nuovo album. LA Woman, ricordiamo, è l’ultimo disco inciso da Morrison prima di congedarsi e cercare il se stesso smarrito a Parigi insieme alla compagna.

Insomma, tutto corre veloce: i Doors, gli scandali, i tribunali, il disco, la dipendenza e Parigi. In Francia Jim e Pam trovano un nido d’amore, il Re Lucertola è nella terra di Rimbaud, Verlaine, Baudelaire e forse uscirà da quel tunnel che lo imprigiona. Verso le 3 del mattino del 3 luglio, Pam sente Jim rantolare e vomitare nel bagno e gli chiede se sia il caso di chiamare un medico. Jim rifiuta e sceglie di farsi un bagno caldo. Pam torna a dormire.

Le cronache raccontano che verso le 8 del mattino Pam si risveglia e nota che Jim non è tornato a letto. Va nel bagno e il compagno è lì, ancora nella vasca e privo di vita. Inutile tentare di rianimarlo: Jim Morrison è morto a 27 anni. La mancata autopsia, soprattutto, ha lasciato spazio a tante teorie che vedrebbero Jim Morrison ucciso dalla CIA perché “artista scomodo” come altri colleghi illustri scomparsi a 27 anni: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e tanti altri.