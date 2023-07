Tim Summer Hits su Rai2 il 2 luglio per il secondo appuntamento in prima serata con la musica dell’estate. Anche in questo appuntamento saranno tantissimi gli ospiti attesi sul palco dell’evento musicale che è già stato registrato nelle scorse settimane e che quindi arriva in televisione in differita, non in diretta.

Protagonista del secondo appuntamento con Nek e Andrea Delogu è ancora la centrale Piazza del Popolo a Roma. Dopo il successo della prima serata di domenica scorsa, anche il secondo appuntamento verrà trasmesso riaccogliendo alcune delle esibizioni preventivamente registrate nella piazza capitolina, gremita di fan provenienti da tutta Italia.

Gli ospiti di Tim Summer Hits su Rai2 il 2 luglio

Immancabili Gli Autogol che, con la loro presenza fissa nel backstage, proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata.

Nel corso della puntata sono in programma diversi collegamenti con Ema Stokholma, direttamente dal box di Rai Radio 2. Tanto spazio sarà destinato alla musica con artisti che ascolteremo molto in radio nelle prossime settimane.

Salirà sul palco Annalisa, che è appena convolata a nozze con Francesco Muglia, ma all’epoca della registrazione delle serate di Roma non era ancora sposata. Ci saranno Achille Lauro e Rose Villain in duetto, Articolo 31 e Bresh, Emma, Elodie, Pinguini Tattici Nucleari e molti altri.

Presenti tutti i protagonisti della stagione, da Fedez a Tananai, Irama, Rkomi e Giorgia. Non mancherà il vincitore in carica di Sanremo, Marco Mengoni.

Ecco gli ospiti di Tim Summer Hits su Rai2 il 2 luglio: Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, Bresh, Dargen D’Amico, Emma, Fabrizio Moro, Fedez,Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Guè, Irama e Rkomi, LDA, Leo Gassman, Marco Mengoni e Elodie, Madame Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rosa Chemical, Tananai, Tedua.

Appuntamento alle ore 21.00 su Rai2, in contemporanea su RaiPlay e Rai Radio 2.