Radio Zeta Future Hits all’Arena di Verona il 30 agosto: l’evento estivo di Radio Zeta raddoppia e a scegliere gli ospiti di questa seconda serata saranno proprio i fan degli artisti in questione. L’evento della generazione Z, chiama propio tutta la sua generazione, invitata a votare chi vorrebbero vedere sul palco. Fondamentale è quindi esprimere il proprio voto attraverso il sito della radio.

Il voto di tutti i fan e degli ascoltatori di Radio Zeta servirà infatti a decretare il cast di Radio Zeta Future Hits all’Arena di Verona il 30 agosto.

Dopo il successo della prima serata al Centrale del Foro Italico di Roma il 10 giugno, a grande richiesta, il Festival della Generazione Zeta raddoppia e ritorna il 30 agosto nell’incantevole Arena di Verona con una enorme novità che riscrivere le regole degli eventi dal vivo. A decidere chi ci sarà sul palco saranno infatti proprio gli ascoltatori di Radio Zeta.

Dal 1° luglio, e fino al 31 luglio, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Radio Zeta Future Hits Live 2023”, sarà disponibile una lista di artisti, tra quelli in rotazione su Radio Zeta dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023. Gli ascoltatori di Radio Zeta potranno esprimere la propria preferenza per gli artisti che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona.

Per votare i propri artisti preferiti e per partecipare al sondaggio è necessario essere registrati alla Community MyPlay. Attenzione: ogni utente potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze al giorno. Ciò significa che ognuno, da ogni account correttamente attivato, potrà esprimere un massimo di 5 voti quotidiani.

Sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5(canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Biglietti disponibili su TicketOne.