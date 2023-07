Sulla spavalderia di Axl Rose si è scritto e detto tanto, ora aizzato da una Courtney Love in vena di perdere tempo e ora per il suo strano modo di atteggiarsi con la stampa. Uno degli episodi più emblematici è quello della rivolta di Riverport. Il 2 luglio 1991 i Guns N’ Roses si trovano al Riverport Amphitheatre di Maryland Heighs, nel Missouri nei pressi di St. Louis, per una data dello storico Use Your Illusion Tour.

Sul palco la band sta suonando Rocket Queen quando Axl Rose nota che qualcuno dal pubblico sta scattando fotografie. “Hey, sequestrategliela!”, grida il frontman al personale della sicurezza. “Prendete quel tizio! Prendetelo!”, insiste Axl, ma i gorilla sembrano non riuscire a gestire la situazione. Quindi Axl Rose si lancia dal palco. “Dannazione, lo faccio io!”. Il cantante si lancia sul malcapitato e gli sequestra l’apparecchio, poi sferra pugni a caso e colpisce qualche bodyguard e qualcun altro tra il pubblico.

Ovviamente rischia il linciaggio, quindi viene ricacciato sul palco dalla sicurezza. Con lo stesso umore di un gatto al quale hai appena tolto la ciotolina da sotto il muso, Axl Rose dice al microfono: “Bene, grazie alla pessima sicurezza. Me ne vado!”. Lancia il microfono per terra, lo distrugge e sparisce nel backstage. Slash esclama: “Ha rotto il microfono, ce ne andiamo”. È il caos. I Guns N’ Roses hanno lasciato il palco dopo appena 11 canzoni e questo non va giù ai fan accorsi da ogni dove per assistere al concerto.

Seguiranno tre ore di pura tensione in cui dozzine di persone rimarranno ferite. Tutto sarà documentato da Robert John e questo episodio porterà Axl Rose in tribunale con l’accusa di aver incitato la rivolta. Il giudice lo solleverà da ogni responsabilità, ma i Guns N’ Roses non torneranno in quel luogo fino al 2017.