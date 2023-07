Nome: Joe

Cognome: Lindner

Paese di provenienza: Germania

Anno di nascita: 1993

Piattaforme: Instagram

Categoria: Body building

Chi era Joesthetics

Joesthetics, il cui vero nome era Joe Lindner, era un bodybuilder e influencer tedesco seguito da 8,8 milioni di follower su Instagram con le sue foto e i suoi video in cui mostrava il suo fisico scolpito e i suoi allenamenti intensi. Nato nel 1993, aveva iniziato a praticare il body building all’età di 16 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto che gli aveva causato una frattura alla gamba. Da allora si era dedicato con passione e dedizione al fitness, seguendo una dieta specifica e utilizzando integratori e steroidi per aumentare la massa muscolare.

Joesthetics conduceva uno stile di vita positivo e motivazionale, e ai suoi follower dispensava consigli su come migliorare il proprio aspetto fisico e la propria salute anche attraverso l’alimentazione. Appassionato di viaggi e di animali, spesso condivideva le sue avventure insieme alla fidanzata Nicha, anch’ella bodybuilder e influencer. I due si erano conosciuti in Thailandia nel 2019 e da allora erano inseparabili. La Thailandia era anche il loro nido d’amore.

La morte

La vita di Joesthetics si è interrotta improvvisamente il 1° luglio 2023, quando Joe è stato colpito da un aneurisma cerebrale che lo ha ucciso. In quel momento si trovava tra le braccia della sua compagna, che ha dato la triste notizia sui social per condividere con i follower il suo dolore e la grave perdita per il mondo del bodybuilding. Secondo quanto raccontato da Nicha, Joesthetics aveva accusato dei dolori al collo nei giorni precedenti ma nessuno si era reso conto della gravità della situazione. Proprio poche settimane prima della sua morte, aveva rivelato di soffrire di una rara patologia muscolare e di temere per il suo cuore. Lo aveva fatto, Joe, in un intervento sul web in compagnia dello youtuber Bradley Martin al quale aveva confessato la sua paura sulla salute del cuore, trattandosi di un muscolo.

La scomparsa di Joesthetics ha scosso il mondo del bodybuilding e dei social media, dove molti hanno espresso il loro cordoglio e il loro omaggio al giovane atleta. Joesthetics è stato ricordato come una persona dolce, gentile, forte, onesta e intelligente, che credeva in se stesso e negli altri, e che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi lo ha seguito e amato.