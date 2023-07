Almeno da ieri 1 luglio e anche in questa domenica 2 luglio,. il sito INPS non funziona in una sua sezione specifica, ossia quella relativa all’invio della domanda NASPI. Con l’inizio del nuovo mese, in molti dovrebbero presentare la loro richiesta per la disoccupazione: eppure la procedura non è disponibile da diverse ore e non abbiamo, per ora, una tempistica del ripristino del servizio.

Per capire esattamente cosa sta accadendo al portale di previdenza sociale, sono stati effettuati dei test dalla nostra redazione. Al tentativo di accesso alla sezione che include proprio la richiesta per la NASPI, il sito INPS non funziona o meglio restituisce il messaggio presente nell’immagine di inizio articolo. La nota fa riferimento ad un servizio momentaneamente non disponibile e per questo si invitano gli utenti a riprovare più tardi. Nonostante l’attesa, tuttavia, da più di 24 ore oramai, le difficoltà persistono e continuano a non permettere alcun inserimento di una propria domanda per la prossima fruizione dell’indennità dopo aver perso il lavoto.

Oggi, così come in altre occasioni in cui il sito INPS non funziona per errore server o per indisponibile del servizio, l’unica cosa che resta da fare è attendere un ripristino della sezione della piattaforma. Potrebbe tornare utile, almeno a scopo informativo relativo alle cause del down, contattare il centro assistenza dell’ente previdenziale. I recapiti sono due: il primo, totalmente gratuito, risponde all’803 164 e può essere utilizzato da linea fissa. Il secondo risponde dallo 06 164 164 e può essere raggiunto da SIM mobile. La speranza, ad ogni modo, è che le funzionalità del portale siano riattivate ben presto, se non altro per dare la possibilità ai cittadini che ne necessitano di fare richiesta di un fondamentale contributo al loro reddito quanto prima. Almeno per il momento, INPS non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

