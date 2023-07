Amadeus risponde Sgarbi e Morgan via Instagram. Una risposta pacata ed elegante che solo chi ha seguito davvero la vicenda riesci a capire. Amadeus ha infatti evitato di scendere in battaglia, limitandosi a condividere una frase, che ha commentato semplicemente con queste parole: “Più volte ho constatato che è proprio così”. E in effetti avrebbe stupito il contrario.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 e di Sanremo 2024 non si è mai espresso a proposito delle numerose polemiche sul suo conto emerse in rete e neanche stavolta fa eccezione. Fa intendere senza sporcarsi come chi lo accusa di non essere all’altezza di condurre il Festival della Canzone Italia, festival che – nelle sue edizioni, lo ricordiamo – ha messo a segno un record dietro l’altro.

La frase condivisa dal direttore artistico in carica è la seguente: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”.

Impossibile non pensare al caso del giorno, che tiene banco sui social.

Sgarbi e Morgan contro Amadeus, cosa è successo

Un incontro al Maxxi di Roma è stato lo scenario del fatto. Vittorio Sgarbi ha anticipato la sua intenzione di volersi occupare del Festival, chiedendosi se fosse proprio indispensabile la presenza di Amadeus.

“Domani mi occuperò del caso Sanremo, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”. Poi l’intervento di Morgan: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”.

Sgarbi, in conclusione, ha offerto la conduzione a Morgan, assicurando: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende”.