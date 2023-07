In questo articolo alcuni spoiler dal concerto di Ultimo negli stadi, spettacolo che l’artista porterà in tutta la penisola nelle prossime settimane a partire dallo show allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro atteso per sabato 1 luglio.

Le prove di allestimento a Lignano e poi le ultime prove nella serata di ieri: ecco allora emergere qualche spoiler dai fan presenti all’esterno della location del concerto che hanno potuto godere di alcuni momenti musicali in anteprima. Ma non troppi!

La scaletta di Ultimo negli stadi

Chi ha avuto il piacere di ascoltare le prove di Ultimo a Lignano assicura che la scaletta è molto meglio di quella del tour precedente nella stessa location. Ci sono chiaramente i singoli rilasciati nel corso della sua carriera e non poteva mancare il brano sanremese Alba.

Attenzione: spoiler. Lo spoiler riguarda proprio l’interpretazione di Alba. Sul palco, Ultimo, sarà accompagnato dal suo fidato pianoforte in diverse esibizioni ma quella di Alba ha qualcosa di ancor più speciale.

Qui, Ultimo, gioca tutto sull’effetto sorpresa! Ai suoi fan riserva una performance sospesa in aria. Nel momento in cui lo stadio intero canterà il brano presentato al Festival di Sanremo 2023, infatti, Ultimo sarà sospeso a diversi metri da terra e sospeso sarà anche il suo pianoforte.

Non sarà l’unico momento degno di nota dello spettacolo: tanti momenti degni di nota sono presenti in scaletta ma lasciamo che a scoprirli tutti siano i fan che decideranno di partecipare ai prossimi concerti di Ultimo per La Favola Continua.

Ultimo: i concerti negli stadi

1 luglio 2023 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil SOLD OUT

7 luglio 2023 – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

8 luglio 2023 – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

10 luglio – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

17 luglio 2023 – Milano @ Stadio San Siro

18 luglio 2023 – Milano @ Stadio San Siro