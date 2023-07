Paura nella notte per la cantante Fiordaliso, operata d’urgenza. Ma il peggio è ormai alle spalle e a raccontarlo ai fan è la stessa Fiordaliso attraverso una foto e un post sui social.

L’immagine la vede ancora nel suo letto in ospedale, con mascherina di protezione individuale chirurgica. Racconta la brutta notte appena trascorsa e spiega nel dettaglio cosa le è successo. Fiordaliso è stata trasportata d’urgenza in ospedale e poi operata per una peritonite.

“Essere operata d’urgenza stanotte x una peritonite?? Fatto ✅ Non facciamoci mancare nulla ! L’importante e’ che sto bene 💪💪💪ora . Non preoccupatevi, tanto torno presto …peggio per voi 😜 #tornopresto comunque alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i GGIOVANI 🤣🤣”, il suo post sui social a corredo di uno scatto particolarmente eloquente.

La cantante appare ancora dolorante nel letto d’ospedale che in queste ore la accoglie. Tanti i colleghi che hanno voluto far sentire la propria vicinanza a Fiordaliso, a partire da Laura Pausini che ha commentato il suo post su Instagram.

Cos’è la peritonite: sintomi e cause

La peritonite è di fatto un’infiammazione. Colpisce l’area della sierosa, chiamata appunto “peritoneo”, da cui deriva il nome dell’infiammazione che ha colpito Fiordaliso. Per chi non lo sapesse, l’area in questione è quella che, all’interno del corpo umano, riveste i visceri e la cavità addominale.

A cosa è dovuta l’infiammazione di questa regione? Solitamente la peritonite si sviluppa in seguito ad una contaminazione batterica la causa è legata alla perforazione interna del tratto gastrointestinale. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Fiordaliso, che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza, per scongiurare complicazioni ulteriori.