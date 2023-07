Nelle scorse ore, è stata annunciata una novità importantissima e ufficiale per trasferire chat WhatsApp senza Google Drive e iCloud Apple. Tralasciando gli spazi di archiviazione esterni gratuiti o a pagamento, Mark Zuckerberg ha chiarito che sarà possibile importare tutta la cronologia chat da un vecchio telefono ad un nuovo, con passaggi veloci e davvero molto pratici.

La nuova funzione per trasferire chat WhatsApp da telefono a telefono è in via di distribuzione globalmente. I primi utenti vedranno comparire presto una nuova voce all’interno della scheda chat delle impostazioni del proprio servizio di messaggistica. Immediatamente sotto al comando per il backup delle conversazione, ce ne sarà un secondo per il trasferimento appunto. Selezionandolo, verrà ribadito l’obiettivo dell’opzione che funzionerà solo tra telefoni con lo stesso sistema operativo (da Android ad Android, da iOS a iOS). Saranno richieste un paio di autorizzazioni relative all’utilizzo di una rete Wi-Fi e della propria posizione. Una volta forniti i permessi, comparirà una schermata utile a scansionare il codice QR presente sul nuovo telefono sul quale si vogliono spostare le conversazioni. Quest’ultimo andrà prima di tutto attivato con lo stesso numero WhatsApp di partenza.

La procedura per trasferire chat WhatsApp risulterà di certo utile a tutti coloro che acquistano un nuovo telefono e non vogliono procedere all’operazione di backup su servizio esterno per spostare le conversazioni. Il tempo necessario per il passaggio sarà di certo variabile in base alla mole di contenuti che andranno spostati dal vecchio device a quello nuovo. Per tutti coloro che non visualizzano ancora la specifica opzione sul loro telefono, ci sarà solo da attendere un po’ di più. Mantenere WhatsApp aggiornato all’ultima versione disponibile sul proprio store di riferimento dovrebbe accorciare i tempi per avere a disposizione questa preziosa implementazione.

