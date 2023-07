Dopo alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista, Morgan risponde a Enrico Silvestrin. Il cantautore brianzolo è stato oggetto di una riflessione da parte del divulgatore ed ex VJ di Mtv in un’intervista al Corriere della Sera. Sono giorni in cui Enrico Silvestrin è al centro dell’attenzione mediatica per aver criticato il Love Mi di Fedez che ha definito, senza tanti giri di parole, “divulgatore della me**a”.

Il pensiero di Silvestrin su Morgan

Dopo aver attaccato il festival di Fedez su Twitter, Enrico Silvestrin è stato ascoltato da Affari Italiani e Corriere della Sera. In quest’ultimo caso, nel rispondere alla domanda: “Qual è il problema della musica italiana?”, ha risposto:

“Il pop italiano, con tutte quelle vaccate in tv fra playback e autotune, investe sui personaggi, non sugli artisti. È un mondo che copia se stesso non avendo contaminazioni con l’estero. Una cosa delirante che anche Morgan ha detto quando c’era nell’aria un Dipartimento della musica al ministero della Cultura è parlare delle quote italiane nelle radio: questa è assoluta incompetenza. […] Dovremmo avere invece delle quote internazionali obbligatorie, contaminarci con l’estero perché siamo indietro”.

Di conseguenza, chi lo intervistava gli ha chiesto: “Neanche Morgan ha competenza?”. La risposta di Silvestrin è stata lapidaria: “No, perché non conosce il presente: conosce il passato. È fuori dal mondo reale da secoli“.

Morgan risponde a Enrico Silvestrin

Sui suoi canali social Morgan ha replicato alle parole di Enrico Silvestrin, e i toni sono tutt’altro che distensivi. Marco Castoldi, in un post pubblicato su Instagram, ha scritto che se il divulgatore “avesse una ‘r’ e la ‘g’ sarebbe una corda d’argento”, giocando con il cognome del critico musicale.

“Silver String”, quindi, sarebbe un nome che conferirebbe più credibilità a Silvestrin, ma “a lui è sempre mancata la g, quella di gentile, di grammatica, quella di grande, persino quella di grunge, che tanto voleva imitare ma non gli è mai riuscito“.

Secondo Morgan, Enrico Silvestrin “ha tanto bisogno di attenzione” e lo paragona a tutti coloro “hanno bisogno di me per esistere […] per un pezzo di pane”. Dunque Castoldi virtualmente invia a Silvestrin “il cibo per oggi” citando l’esempio di Bach che “in vita non fu capito” e che oggi viene considerato un compositore geniale.

In chiusura, Morgan fa sapere che Enrico Silvestrin lo avrebbe bloccato sul suo profilo e per questo chiede ai follower di fargli sapere che “è andato tutto a buon fine e che l’ho nominato in un mio post”. Infine Castoldi fa riferimento a Fedez: “Temo di avere brutte notizie per lui perché non è interessato a citarlo, mi dispiace”.