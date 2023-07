Purtroppo Lycamobile non funziona a dovere in questo sabato 1 luglio, in particolare per problemi di rete dell’operatore virtuale. A dire la verità, le prime anomalie si sono manifestate nel corso del pomeriggio di ieri 30 giugno e da allora, nulla è sostanzialmente cambiato. Gli utenti che provano a connettersi ad internet attraverso il loro smartphone, non riescono a farlo in alcun modo.

Le difficoltà appena accennate non riguardano una specifica area geografica del nostro paese. In realtà il servizio di navigazione Lycamobile non funziona da nord a sud della penisola italiana, senza particolari distinzioni per regioni. Stupisce soprattutto che, dopo ore di problemi conclamati, l’operatore non abbia ancora chiarito i motivi del disguido. In effetti, attraverso i suoi canali ufficiali e i profili social proprietari, non sono state diramate comunicazioni relative il down. Il tutto nonostante, in effetti, si raccolgano testimonianze di clienti infastiditi dalle anomalie che procedono da ore oramai. Va almeno sottolineato che altri servizi come l’inoltro e la ricezione di chiamate, così come l’invio e l’arrivo di semplici SMS non stia subendo ritardi, almeno al momento di questa pubblicazione.

Come comportarsi dunque in questa giornata, d’altronde come anche in altre occasioni in cui Lycamobile non funzione per uno o più servizi? I contatti dell’assistenza sono molteplici e diversi. Possono chiamare il 40322 tutti gli utenti che hanno uno smartphone con SIM del vettore mobile ed il supporto sarà totalmente gratuito. Al contrario, da numero fisso o da quello di altro operatore si potrà anche contattare lo 06 45 21 2322, al costo previsto dal proprio piano. Per finire, dall’estero, c’è un recapito dedicato che risponde al +39 06 45 21 2322. Oltre i numeri di customer care appena menzionati, va sottolineato che anche attraverso l’app Lycamobile sarà possibile ottenere aiuto per il disservizio odierno e pure in altre occasioni.

