Nei migliori album di Madonna c’è tutta la potenza di una popstar in continua evoluzione. Da 40 anni miss Ciccone fa ballare e cantare intere generazioni con i suoi brani intramontabili e i suoi messaggi rivoluzionari, dalla liberalizzazione sessuale ai diritti delle donne, ma anche ripetuti attacchi contro il governo statunitense in particolar modo per la politica delle armi.

Like A Virgin (1984)

Like a Virgin è il disco che l’ha consacrata come la regina del pop. L’album è un inno alla libertà sessuale e alla femminilità, con un sound che mescola pop, dance, funk e new wave. Contiene alcuni dei brani più famosi di Madonna come Like a Virgin, Material Girl, Dress You Up e Into the Groove.

True Blue (1986)

True Blue conferma il suo ruolo di icona pop degli anni ’80. Il disco mostra la sua crescita come produttrice e contiene alcuni dei maggiori successi di Madonna: Live To Tell, Papa Don’t Preach, La Isla Bonita e Open Your Heart.

Like A Prayer (1989)

Like A Prayer rappresenta il primo tentativo di Madonna di affrontare temi più impegnati come la religione, la famiglia, il razzismo e il divorzio, con inedite sfumature gossip e soul. Like A Prayer è forte della title-track lanciata come singolo, soprattutto per le polemiche per il video ufficiale in cui vediamo Madonna baciare una statua di un santo nero e bruciare croci. Il Papa ha condannato il video e ha chiesto il boicottaggio dei prodotti Pepsi, che avevano usato la canzone per una campagna pubblicitaria.

Ray Of Light (1998)

Ray Of Light è l’album della svolta. Dopo la nascita della figlia Lourdes la regina del pop si avvicina alla spiritualità e sforna un disco profondo e sperimentale, che mescola elementi di trip hop, techno, ambient e rock. Singoli come Frozen non hanno certo bisogno di presentazioni.

Confessions On A Dance Floor (2005)

Confessions on a Dance Floor segna il suo ritorno alla musica dance dopo alcuni dischi più intimisti e politici. Il risultato è un omaggio alla disco music degli anni ’70 e ’80, con influenze da ABBA, Donna Summer, Pet Shop Boys e Giorgio Moroder. Memorabile il singolo Hung Up, ancora oggi immancabile durante i concerti.