Si sarebbero dovuti tenere nel 2023 ma si spostano al prossimo anno. I concerti di Piero Pelù nel 2024 saranno il recupero di alcune delle date previste per questa estate, ma non tutte. Non è infatti stato possibile rimandare integralmente la tournée già comunicata e alcuni appuntamenti, purtroppo, non verranno recuperati. Sono da considerarsi annullati definitivamente.

Entro il 30 settembre verranno comunicate le date previste nel 2024, inizialmente previste nell’estate 2023 a Matera, Brescia, Zevio (VR), Villla Lagarina (TN), Tortoreto Lido (TE), Asiago (VI), Follonica (GR), Alghero (SS), Emarese (AO).

Già è noto, invece, che non sarà possibile recuperare i seguenti appuntamenti: Vercelli, Grado (GO), Acri (CS) e Bergamo. I fan in possesso dei biglietti d’ingresso sono quindi invitati a chiedere il rimborso presso lo stesso circuito utilizzato per l’acquisto e/o punto vendita.

Fronte appuntamenti annullati, sono state cancellate anche le partecipazioni previste alle Eolie Music Fest e a Porto Rubino.

Verranno recuperati nel 2024, invece, tutti gli altri concerti. Ecco il nuovo calendario del tour Estremo Live con i concerti di Piero Pelù nel 2024.

I concerti di Piero Pelù nel 2024

26 luglio CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Lacustica Festival, Rocca Medioevale

27 luglio PORTO RECANATI (MC) – Arena Beniamino Gigli

16 agosto NOTO (SR) – Scalinata Della Cattedrale

17 agosto BAGHERIA (PA) – Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano

20 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – Festival San Pancrazio, Forum Eventi

24 agosto VEROLI (FR) – Tarantelliri Festival, Arena Esterna Pala Coccia

06 settembre CERNOBBIO (CO) – Lake Sound Park, Ex Galoppatoio

I biglietti sono disponibili in prevendita presso i circuiti autorizzati.

I problemi di salute e il tour rimandato

A giugno 2023, Piero Pelù ha comunicato di essere costretto a posticipare gli appuntamenti già in programma. La motivazione è legata a problemi di salute. Uno shock acustico forte dalle cuffie subito dall’artista in fase di sessione di registrazione in studio a Milano ha acutizzato gli acufeni di cui già soffriva e con i quali conviveva da diversi anni.

Dopo i doverosi controlli medici, Piero Pelù ha comunicato che, su suggerimento degli specialisti, è costretto a fermarsi e a recuperare i concerti nel 2024.