Annalisa sposa Francesco Muglia in un bellissimo abito firmato Dolce & Gabbana e torna sui social per condividere una riflessione sull’amore eterno. La cantante si è sposata in gran segreto e prima di questo momento non aveva fatto parola del suo “sì” sui social. I pochi dettagli noti, erano emersi per vie traverse.

Ciò che sappiamo sul matrimonio di Annalisa con Francesco Muglia è ancora pochissimo. L’artista ha però mostrato il suo abito da sposa, un vestito firmato Dolce & Gabbana che la rispecchia in pieno, con un tacco vertiginoso rigorosamente bianco.

Cos’è l’amore? Ce lo chiediamo tutti ogni giorno e anche Annalisa si è posta questa domanda prima di convolare a nozze con il suo Francesco. La verità è che non esiste una risposta precisa. Annalisa spiega allora che per lei l’amore è semplicemente una spinta forte verso il futuro, una spinta che aiuta a fare quelle cose che mai avremmo pensato di arrivare a fare. Questo è sicuramente il suo caso.

“Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa.

Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate”, scrive su Instagram Annalisa.



“La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore”, le sue parole.

Non un accenno a suo marito ma la data indelebile delle nozze: 29/6/2023.

Il 2023 di successi di Annalisa

Un 2023 particolarmente importante per Annalisa, e ricco di successi. Sul fronte musicale, e anche nella vita privata. Annalisa è infatti in radio con due singoli di grande successo: Mon Amour e Disco Paradise con J-Ax e Fedez. Reginetta delle classifiche radio e digitali, Annalisa ha realizzato anche un sogno d’amore quest’anno, sposando l’imprenditore italiano, noto per essere manager di un noto servizio di crociere.