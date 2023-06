Kevin Bacon tornerà nel ruolo di protagonista in una serie TV dopo The Following, I Love Dick e City on a Hill. The Bondsman è la serie horror ordinata da Prime Video. Nata dalla mente di Grainger David, prodotto da Blumhouse Television, The Bondsman sarà strutturata in 8 episodi di mezz’ora l’uno.

Oltre ad essere nel cast, Bacon è anche produttore esecutivo, insieme a Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold, Chris Dickie e Paul Shapiro. Erik Olsen, con la sua società di produzione CrimeThink, sarà showrunner.

The Bondsman – Trama

In The Bondsman, Kevin Bacon è Hub Halloran, un cacciatore di taglie che fa ritorno dall’oltretomba per avere una seconda chance. Ha una nuova vita, fa il musicista, ha una compagna, ma tutto cambia quando scopre che una forza demoniaca è entrata con forza nel suo vecchio lavoro.

